Футболист «Локомотива» Миранчук может быть обменян в «Милан» на Лаксальта

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По данным источника, представители команд уже провели первые переговоры по обмену.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает в составе главной команды клуба с 2013 года. В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Локомотив» 30 матчей в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав пять голевых передач. С десятью забитыми мячами Миранчук является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги. В составе «Локомотива» он стал чемпионом России сезона-2017/18, а также трижды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

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Действующий контракт Миранчука рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость российского футболиста оценивается в €14,5 млн.

Полузащитник Лаксальт в нынешнем сезоне провел 22 игры в чемпионате и Кубке Италии, сделав одну голевую передачу. С сентября 2019 года по январь 2020 года он находился в аренде в «Парме», а после вернулся в «Милан». Действующий контракт 27-летнего полузащитника с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2022 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость уругвайца оценивается в €5,5 млн, миланский клуб хочет выручить за футболиста не менее €10 млн.