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14:21 (мск), источник: ТАСС

В ФК «Оренбург» считают себя главными пострадавшими от коронавируса в РПЛ

МОСКВА, 16 июля /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. «Оренбург» выполнил все требования регламента по возобновлению Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), но пострадал больше остальных клубов. Такое мнение ТАСС высказал член попечительского совета клуба Василий Столыпин.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Оренбург» на выезде уступил «Зениту» со счетом 1:4 и лишился шансов сохранить место в РПЛ на следующий сезон. В матчах 24-го и 25-го туров «Оренбургу» было засчитано техническое поражение, поскольку клуб не вышел на эти встречи по причине обнаружения коронавирусной инфекции у игроков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Что вчерашнюю игру оценивать — все было видно прекрасно. На один тайм команды хватило, на второй — не до конца. Причины этого известны», — сказал Столыпин.

«В целом по сезону мы как минимум девять очков не добрали по известным причинам. В этой части сезона, когда чемпионат возобновился, тоже все известно — команда выполняла все требования коронавирусного регламента, но заболела, результат известен. Справедливы ли итоги сезона? Посмотрите состав — кем играть, если состав на карантине? Две домашние игры пропускаем», — добавил собеседник агентства.

Мы не готовились к вылету, не хотели и не планировали этого. Игроки старались и отдали все силы, сделали, что могли, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.
Василий Столыпин
член попечительского совета "Оренбурга"

Член попечительского совета «Оренбурга» отметил, что не знает, кого винить в том, что у игроков был обнаружен коронавирус. «Люди все болеют, к сожалению, но почему-то в этой ситуации больше всех пострадали мы. Можно говорить что угодно — повезло или не повезло. Что есть, то есть — что сейчас об этом говорить», — сказал он.

«Мы не готовились к вылету, не хотели и не планировали этого. Игроки старались и отдали все силы, сделали, что могли, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Клуб был практически готов к возобновлению чемпионата, но сыграл одну игру с “Локомотивом”, а дальше все пошло насмарку. Это, конечно, форс-мажор», — заключил Столыпин.

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Будущее «Оренбурга»

Для участия в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбургу» необходимо будет пройти процедуру лицензирования. На вопрос о том, есть ли угроза тому, что «Оренбург» не выступит в сезоне-2020/21 ФНЛ, собеседник агентства не дал четкого ответа.

«Что загадывать, жизнь покажет — мы в ФНЛ два раза занимали первое место. Как будет в этом году, не знаю, потому что коронавирус еще не побежден и все может быть. Загадывать не будем», — резюмировал Столыпин.

В заключительном туре нынешнего чемпионата РПЛ «Оренбург» на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 22 июля.

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