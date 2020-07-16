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14:49 (мск), источник: ТАСС

ФК «Химки» определится с турниром на сезон-2020/21 после полуфинала Кубка России

МОСКВА, 16 июля, /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Подмосковный футбольный клуб «Химки» определится с турниром, в котором будет выступать в сезоне-2020/21, после матча ½ финала Олимп — Кубка России. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» по итогам досрочно завершенного сезона первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и получили право выступить в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

«Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию — команда съездит, отыграет полуфинал Кубка России, — сказал Терюшков. — В понедельник будет окончательное решение. Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу».

Подмосковный клуб в полуфинале Кубка России 19 июля сыграет с екатеринбургским «Уралом». Матч пройдет в Екатеринбурге, где 25 июля состоится и финал турнира. Начало полуфинальной встречи запланировано на 13:00 мск. «Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», — отметил Терюшков.

«Химки» выступали в высшем дивизионе чемпионата России с 2007 по 2009 год. Лучшим результатом команды в премьер-лиге стало девятое место в сезоне-2007. В Кубке России команда в 2005 году дошла до финала, где со счетом 0:1 уступила ЦСКА.

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