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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Команда не сыграет с «Тамбовом»

Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале объявила, что матч 29-го тура «Тамбов» — «Сочи» не состоится.

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Источник: РИА "Новости"

У девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля. Сообщается, что сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

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Матч «Тамбов» — «Сочи» должен был пройти сегодня, 16 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начаться в 20:30 мск.

«Сочи», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны вылета. «Тамбов» располагается на 14-й строчке и имеет в активе столько же очков, сколько идущие ниже «Крылья Советов» (28).

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