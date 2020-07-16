В «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Команда не сыграет с «Тамбовом»
Российская
Российская
У девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля. Сообщается, что сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.
Матч «Тамбов» — «Сочи» должен был пройти сегодня, 16 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начаться в 20:30 мск.
«Сочи», набрав 33 очка в 28 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской