В «Сочи» выявлено девять заражённых коронавирусом. Команда не сыграет с «Тамбовом»

Источник: РИА "Новости"

У девяти представителей гостей было выявлено заражение коронавирусом. Результаты их тестов стали известны сегодня, 16 июля. Сообщается, что сочинский клуб уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства.

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Матч «Тамбов» — «Сочи» должен был пройти сегодня, 16 июля, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начаться в 20:30 мск.