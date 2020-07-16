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15:51 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор попросил РФС предоставить данные после заявления Карпина

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой предоставить данные о якобы «договоренностях» футбольных клубов с ведомством об участии в Российской премьер-лиге (РПЛ) после публичных заявлений на эту тему главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

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«Роспотребнадзор обратился в Российский футбольный союз с просьбой предоставить данные после заявлений ФК “Ростов” о якобы “договоренностях с Роспотребнадзором”. Службой проведена служебная проверка, и нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается. Но поскольку заявление ФК “Ростов” сделано публично, были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение», — говорится в сообщении.

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Ранее после матча «Ростов» — «Оренбург», сыгранного вничью, Валерий Карпин интервью пресс-службе РПЛ раскритиковал организаторов чемпионата. «Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире», — в частности, сказал Карпин.

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