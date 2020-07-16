Источник: В «Спартаке» не выявлено случаев заражения коронавирусом после игры с «Сочи»
МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Спартака», игравшие в конце прошлой недели в матче Тинькофф — Российской
МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Спартака», игравшие в конце прошлой недели в матче Тинькофф — Российской
Ранее РПЛ объявила, что тесты девятерых представителей «Сочи» дали положительный результат на коронавирус. Результаты тестирования стали известны 16 июля. Последний матч «Сочи» провел 11 июля против московского «Спартака» (1:0). «Спартак» сыграл с «Ахматом» в 29-м туре 15 июля (3:0).
«Перед домашним матчем с “Ахматом” вся команда, согласно требованиям регламента, прошла очередное тестирование, по итогам которого была допущена к игре», — рассказал собеседник агентства.