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16:34 (мск), источник: ТАСС

Источник: В «Спартаке» не выявлено случаев заражения коронавирусом после игры с «Сочи»

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Спартака», игравшие в конце прошлой недели в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи», проходили тестирование на коронавирус перед игрой с грозненским «Ахматом», результаты которого были отрицательными. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее РПЛ объявила, что тесты девятерых представителей «Сочи» дали положительный результат на коронавирус. Результаты тестирования стали известны 16 июля. Последний матч «Сочи» провел 11 июля против московского «Спартака» (1:0). «Спартак» сыграл с «Ахматом» в 29-м туре 15 июля (3:0).

«Перед домашним матчем с “Ахматом” вся команда, согласно требованиям регламента, прошла очередное тестирование, по итогам которого была допущена к игре», — рассказал собеседник агентства.

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