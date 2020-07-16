ЦСКА и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Полузащитник Алан Дзагоев выйдет с первых минут в составе ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Московское дерби состоится в четверг и начнется в 20:30 мск. Дзагоев в начале июня получил травму и впервые вышел на поле в прошлом туре в игре с казанским «Рубином», выйдя на замену.
Полностью стартовый состав армейцев на игру выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (голкипер), Георгий Щенников, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Иван Обляков, Константин Марадишвили, Никола Влашич, Федор Чалов.
«Локомотив» выйдет на матч в следующем составе: Гилерме (вратарь), Владислав Игнатьев, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука, Мурило, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Станислав Магкеев, Гжегож Крыховяк, Жоао Марио, Эдер.
«Локомотив» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице. ЦСКА, отставая от железнодорожников на четыре балла, идет на четвертой строчке.
Встреча начнется на домашнем стадионе железнодорожников в 20:30 мск.