«Динамо» обыграло «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

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Единственный мяч в игре забил Жоаозиньо (79-я минута, с пенальти). Последние три мяча футболисты московского клуба забили с пенальти. В матче прошлого тура с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) 11-метровые удары реализовали Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

Ряд футболистов «Уфы», среди которых голкипер Александр Беленов, защитники Йонуц Неделчару и Денис Терентьев, полузащитники Даниил Фомин и Кэтэлин Карп, пропустил встречу с «Динамо». 12 июля «Уфа» на выезде играла с московским «Локомотивом» (1:1), шесть футболистов клуба пропустили тот матч. Это породило подозрение, что в команде произошла вспышка заражения коронавирусом, однако главный тренер клуба Вадим Евсеев заявил, что игроки пропустили встречу из-за травм и карточек.

Клубы встретились десятый раз в рамках чемпионата России, московский клуб одержал победу в седьмой раз, еще три матча завершились вничью. Перед матчем с «Динамо» беспроигрышная серия «Уфы» составляла восемь матчей (две победы, шесть ничьих), в предыдущий раз уфимцы на выезде уступили «Краснодару» (0:2) 1 марта. В турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, имея в активе 37 очков, «Динамо» поднялось на шестое место, набрав 38 очков в 28 матчах. В случае победы петербургского «Зенита» в сезоне-2019/20 Олимп — Кубка России команда, занявшая шестое место по итогам сезона, получит право выступить в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21, начав со второго раунда.

В заключительном, 30-м туре 22 июля уфимский клуб примет тульский «Арсенал», подопечные Кирилла Новикова 19 июля на выезде сыграют с «Краснодаром» в перенесенном матче 23-го тура, а 22 июля встретятся с «Оренбургом».