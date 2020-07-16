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20:36 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

УФА, 16 июля. /ТАСС/. «Уфа» дома уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче предпоследнего, 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нефтяник».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный мяч в игре забил Жоаозиньо (79-я минута, с пенальти). Последние три мяча футболисты московского клуба забили с пенальти. В матче прошлого тура с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) 11-метровые удары реализовали Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

Ряд футболистов «Уфы», среди которых голкипер Александр Беленов, защитники Йонуц Неделчару и Денис Терентьев, полузащитники Даниил Фомин и Кэтэлин Карп, пропустил встречу с «Динамо». 12 июля «Уфа» на выезде играла с московским «Локомотивом» (1:1), шесть футболистов клуба пропустили тот матч. Это породило подозрение, что в команде произошла вспышка заражения коронавирусом, однако главный тренер клуба Вадим Евсеев заявил, что игроки пропустили встречу из-за травм и карточек.

Клубы встретились десятый раз в рамках чемпионата России, московский клуб одержал победу в седьмой раз, еще три матча завершились вничью. Перед матчем с «Динамо» беспроигрышная серия «Уфы» составляла восемь матчей (две победы, шесть ничьих), в предыдущий раз уфимцы на выезде уступили «Краснодару» (0:2) 1 марта. В турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, имея в активе 37 очков, «Динамо» поднялось на шестое место, набрав 38 очков в 28 матчах. В случае победы петербургского «Зенита» в сезоне-2019/20 Олимп — Кубка России команда, занявшая шестое место по итогам сезона, получит право выступить в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21, начав со второго раунда.

В заключительном, 30-м туре 22 июля уфимский клуб примет тульский «Арсенал», подопечные Кирилла Новикова 19 июля на выезде сыграют с «Краснодаром» в перенесенном матче 23-го тура, а 22 июля встретятся с «Оренбургом».

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2916.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 1497 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевКирилл Новиков
Голы
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью79′
Составы команд
1Алексей Чернов
1Антон Шунин
2Данил Круговой
2Григорий Морозов
3Павел Аликин
72′
4Владимир Рыков
33Александр Сухов
15Роман Нойштедтер
55Джемал Табидзе
18Иван Ордец
6Остон Урунов
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
22Артем Голубев
21Дмитрий Скопинцев
46′
23Данила Емельянов
55′
76Владислав Карапузов
87Игорь Безденежных
88Оскар Хильемарк
46′
11Ловро Бизяк
85Игорь Школик
10Оливье Тилль
76′
8Кирилл Панченко
61′
32Андрес Вомбергар
9Клинтон Нжи
10Силвестр Игбун
82′
77Шарль Каборе
27Николай Комличенко
70′
20Вячеслав Грулев
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)14
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
5Фолы8
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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