«Динамо» обыграло «Уфу» в матче чемпионата России по футболу
УФА, 16 июля. /ТАСС/. «Уфа» дома уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче предпоследнего, 29-го тура Тинькофф — Российской
УФА, 16 июля. /ТАСС/. «Уфа» дома уступила московскому «Динамо» со счетом 0:1 в матче предпоследнего, 29-го тура Тинькофф — Российской
Единственный мяч в игре забил Жоаозиньо (79-я минута, с пенальти). Последние три мяча футболисты московского клуба забили с пенальти. В матче прошлого тура с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) 11-метровые удары реализовали Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.
Ряд футболистов «Уфы», среди которых голкипер Александр Беленов, защитники Йонуц Неделчару и Денис Терентьев, полузащитники Даниил Фомин и Кэтэлин Карп, пропустил встречу с «Динамо». 12 июля «Уфа» на выезде играла с московским «Локомотивом» (1:1), шесть футболистов клуба пропустили тот матч. Это породило подозрение, что в команде произошла вспышка заражения коронавирусом, однако главный тренер клуба Вадим Евсеев заявил, что игроки пропустили встречу
Клубы встретились десятый раз в рамках чемпионата России, московский клуб одержал победу в седьмой раз, еще три матча завершились вничью. Перед матчем с «Динамо» беспроигрышная серия «Уфы» составляла восемь матчей (две победы, шесть ничьих), в предыдущий раз уфимцы на выезде уступили «Краснодару» (0:2) 1 марта. В турнирной таблице клуб идет на восьмом месте, имея в активе 37 очков, «Динамо» поднялось на шестое место, набрав 38 очков в 28 матчах. В случае победы петербургского «Зенита» в сезоне-2019/20 Олимп — Кубка России команда, занявшая шестое место по итогам сезона, получит право выступить в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21, начав со второго раунда.
В заключительном, 30-м туре 22 июля уфимский клуб примет тульский «Арсенал», подопечные Кирилла Новикова 19 июля на выезде сыграют с «Краснодаром» в перенесенном матче 23-го тура, а 22 июля встретятся с «Оренбургом».
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Вадим Евсеев
|Кирилл Новиков
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|79′
|1
|Алексей Чернов
|1
|Антон Шунин
|2
|Данил Круговой
|2
|Григорий Морозов
|3
|Павел Аликин
72′
|4
|Владимир Рыков
|33
|Александр Сухов
|15
|Роман Нойштедтер
|55
|Джемал Табидзе
|18
|Иван Ордец
|6
|Остон Урунов
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|22
|Артем Голубев
|21
|Дмитрий Скопинцев
46′
|23
|Данила Емельянов
55′
|76
|Владислав Карапузов
|87
|Игорь Безденежных
|88
|Оскар Хильемарк
46′
|11
|Ловро Бизяк
|85
|Игорь Школик
|10
|Оливье Тилль
76′
|8
|Кирилл Панченко
61′
|32
|Андрес Вомбергар
|9
|Клинтон Нжи
|10
|Силвестр Игбун
82′
|77
|Шарль Каборе
|27
|Николай Комличенко
70′
|20
|Вячеслав Грулев
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|14
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|5
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)