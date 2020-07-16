«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ и потерял шансы попасть в Лигу чемпионов

Источник: ИТАР-ТАСС

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Желтую карточку на 87-й минуте получил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Эта нулевая ничья стала третьей для «Ростова» в последних четырех матчах. «Рубин» в седьмой раз в текущем чемпионате сыграл со счетом 0:0, всего команда сумела не пропустить в 14 матчах лиги и вместе с «Уфой» лидирует по этому показателю. Беспроигрышная серия «Рубина» достигла пяти матчей (две победы, три ничьи), «Ростов» в пятой встрече подряд не смог взять верх (четыре ничьи, одно поражение).

«Рубин» с 35 очками занимает 10-е место турнирной таблицы РПЛ, «Ростов» набрал 45 очков и находится на пятой строчке. Отставание ростовского клуба за матч до конца чемпионата от идущего третьим «Краснодара» составляет четыре очка, подопечные Валерия Карпина потеряли шанс попасть в Лигу чемпионов.

В заключительном туре «Рубин» примет столичный «Спартак», «Ростов» сыграет дома с досрочно завоевавшим чемпионский титул санкт-петербургским «Зенитом». Все матчи тура пройдут 22 июля.