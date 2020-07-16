«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ и потерял шансы попасть в Лигу чемпионов
КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с «Ростовом» в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с «Ростовом» в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Желтую карточку на 87-й минуте получил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Эта нулевая ничья стала третьей для «Ростова» в последних четырех матчах. «Рубин» в седьмой раз в текущем чемпионате сыграл со счетом 0:0, всего команда сумела не пропустить в 14 матчах лиги и вместе с «Уфой» лидирует по этому показателю. Беспроигрышная серия «Рубина» достигла пяти матчей (две победы, три ничьи), «Ростов» в пятой встрече подряд не смог взять верх (четыре ничьи, одно поражение).
«Рубин» с 35 очками занимает 10-е место турнирной таблицы РПЛ, «Ростов» набрал 45 очков и находится на пятой строчке. Отставание ростовского клуба за матч до конца чемпионата от идущего третьим «Краснодара» составляет четыре очка, подопечные Валерия Карпина потеряли шанс попасть в Лигу чемпионов.
В заключительном туре «Рубин» примет столичный «Спартак», «Ростов» сыграет дома с досрочно завоевавшим чемпионский титул
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Леонид Слуцкий
|Валерий Карпин
|22
|Юрий Дюпин
|30
|Сергей Песьяков
|2
|Карл Старфельт
|5
|Деннис Хаджикадунич
|5
|Филип Уремович
85′
|28
|Евгений Чернов
18′
|27
|Пабло Сантос
81′
|55
|Максим Осипенко
|10
|Игорь Коновалов
|8
|Ивелин Попов
24′
|21
|Хвича Кварацхелия
|15
|Данил Глебов
45+1′
|77
|Илья Самошников
52′
|14
|Элдор Шомуродов
|8
|Дарко Йевтич
64′
|10
|Павел Мамаев
61′
|11
|Зурико Давиташвили
|25
|Арсений Логашов
|25
|Денис Макаров
46′
|11
|Алексей Ионов
90′
|87
|Солтмурад Бакаев
|13
|Данила Прошляков
|28
|Оливер Абильдгор
64′
|19
|Хорен Байрамян
38′77′
|15
|Дмитрий Тарасов
66′
|47
|Александр Долгов
80′
|19
|Иван Игнатьев
64′
|26
|Александр Саплинов
78′
|20
|Евгений Марков
|4
|Данила Ведерников
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)