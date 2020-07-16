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20:33 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ и потерял шансы попасть в Лигу чемпионов

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Казанский «Рубин» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с «Ростовом» в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ак Барс Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Желтую карточку на 87-й минуте получил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Эта нулевая ничья стала третьей для «Ростова» в последних четырех матчах. «Рубин» в седьмой раз в текущем чемпионате сыграл со счетом 0:0, всего команда сумела не пропустить в 14 матчах лиги и вместе с «Уфой» лидирует по этому показателю. Беспроигрышная серия «Рубина» достигла пяти матчей (две победы, три ничьи), «Ростов» в пятой встрече подряд не смог взять верх (четыре ничьи, одно поражение).

«Рубин» с 35 очками занимает 10-е место турнирной таблицы РПЛ, «Ростов» набрал 45 очков и находится на пятой строчке. Отставание ростовского клуба за матч до конца чемпионата от идущего третьим «Краснодара» составляет четыре очка, подопечные Валерия Карпина потеряли шанс попасть в Лигу чемпионов.

В заключительном туре «Рубин» примет столичный «Спартак», «Ростов» сыграет дома с досрочно завоевавшим чемпионский титул санкт-петербургским «Зенитом». Все матчи тура пройдут 22 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 2916.07.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Ак Барс Арена, 4202 зрителя
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30Сергей Песьяков
2Карл Старфельт
5Деннис Хаджикадунич
5Филип Уремович
85′
28Евгений Чернов
18′
27Пабло Сантос
81′
55Максим Осипенко
10Игорь Коновалов
8Ивелин Попов
24′
21Хвича Кварацхелия
15Данил Глебов
45+1′
77Илья Самошников
52′
14Элдор Шомуродов
8Дарко Йевтич
64′
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46′
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90′
87Солтмурад Бакаев
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28Оливер Абильдгор
64′
19Хорен Байрамян
38′77′
15Дмитрий Тарасов
66′
47Александр Долгов
80′
19Иван Игнатьев
64′
26Александр Саплинов
78′
20Евгений Марков
4Данила Ведерников
Статистика
4Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
12Фолы8
3Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Лунев(Россия, Новосибирск)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
ВАРСергей Карасев(Россия, Москва)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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