«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на своем поле обыграл со счетом 2:1 ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на своем поле обыграл со счетом 2:1 ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф — Российской
Дубль с пенальти сделал Алексей Миранчук (33, 90+2). В составе армейцев отличился признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (71).
«Локомотив» прервал серию из четырех ничьих, также железнодорожники обыграли ЦСКА на своем поле впервые с 23 октября 2016 года (1:0).
Победа позволила «Локомотиву» гарантировать себе участие в Лиге чемпионов — клуб набрал в 29 матчах 54 очка и занимает за тур до конца второе место. Идущий третьим «Краснодар» имеет матч в запасе, в активе команды 49 очков. Вторая строчка гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, команда, которая станет третьей, отправится в третий квалификационный раунд турнира. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 47 очков.
В заключительном, 30-м туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА встретится дома с «Тамбовом». Все матчи тура пройдут 22 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|Марко Николич
|Виктор Гончаренко
|Алексей Миранчук
|33′
|Никола Влашич
|71′
|Алексей Миранчук
|90+2′
|1
|Маринату Гильерме
|35
|Игорь Акинфеев
34′
|20
|Владислав Игнатьев
89′
|14
|Кирилл Набабкин
90+1′
|31
|Мачей Рыбус
|23
|Хердур Магнуссон
90+5′
|14
|Ведран Чорлука
38′
|78
|Игорь Дивеев
|27
|Мурило
|2
|Мариу Фернандес
|7
|Гжегож Крыховяк
|42
|Георгий Щенников
|6
|Дмитрий Баринов
|98
|Иван Обляков
|59
|Алексей Миранчук
90′
|8
|Никола Влашич
|33
|Соломон Кверквелия
|87
|Константин Марадишвили
90′
|23
|Жоау Мариу
69′
|25
|Кристиян Бистрович
|8
|Джефферсон Фарфан
75′
|10
|Алан Дзагоев
57′
|19
|Эдер
46′
|99
|Илья Шкурин
|17
|Рифат Жемалетдинов
|9
|Федор Чалов
90′
|37
|Станислав Магкеев
21′88′
|29
|Яка Бийол
|11
|Антон Миранчук
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|17
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)