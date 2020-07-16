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22:44 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» на своем поле обыграл со счетом 2:1 ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дубль с пенальти сделал Алексей Миранчук (33, 90+2). В составе армейцев отличился признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (71).

«Локомотив» прервал серию из четырех ничьих, также железнодорожники обыграли ЦСКА на своем поле впервые с 23 октября 2016 года (1:0).

Победа позволила «Локомотиву» гарантировать себе участие в Лиге чемпионов — клуб набрал в 29 матчах 54 очка и занимает за тур до конца второе место. Идущий третьим «Краснодар» имеет матч в запасе, в активе команды 49 очков. Вторая строчка гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, команда, которая станет третьей, отправится в третий квалификационный раунд турнира. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 47 очков.

В заключительном, 30-м туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА встретится дома с «Тамбовом». Все матчи тура пройдут 22 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

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Локомотив
2:1
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 2916.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена
Главные тренеры
Марко НиколичВиктор Гончаренко
Голы
Алексей Миранчук33′
Никола Влашич71′
Алексей Миранчук90+2′
Составы команд
1Маринату Гильерме
35Игорь Акинфеев
34′
20Владислав Игнатьев
89′
14Кирилл Набабкин
90+1′
31Мачей Рыбус
23Хердур Магнуссон
90+5′
14Ведран Чорлука
38′
78Игорь Дивеев
27Мурило
2Мариу Фернандес
7Гжегож Крыховяк
42Георгий Щенников
6Дмитрий Баринов
98Иван Обляков
59Алексей Миранчук
90′
8Никола Влашич
33Соломон Кверквелия
87Константин Марадишвили
90′
23Жоау Мариу
69′
25Кристиян Бистрович
8Джефферсон Фарфан
75′
10Алан Дзагоев
57′
19Эдер
46′
99Илья Шкурин
17Рифат Жемалетдинов
9Федор Чалов
90′
37Станислав Магкеев
21′88′
29Яка Бийол
11Антон Миранчук
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)17
4Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы17
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАРВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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