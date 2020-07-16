«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов

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Дубль с пенальти сделал Алексей Миранчук (33, 90+2). В составе армейцев отличился признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (71).

«Локомотив» прервал серию из четырех ничьих, также железнодорожники обыграли ЦСКА на своем поле впервые с 23 октября 2016 года (1:0).

Победа позволила «Локомотиву» гарантировать себе участие в Лиге чемпионов — клуб набрал в 29 матчах 54 очка и занимает за тур до конца второе место. Идущий третьим «Краснодар» имеет матч в запасе, в активе команды 49 очков. Вторая строчка гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, команда, которая станет третьей, отправится в третий квалификационный раунд турнира. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 47 очков.

В заключительном, 30-м туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА встретится дома с «Тамбовом». Все матчи тура пройдут 22 июля.