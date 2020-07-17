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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ротор» арендовал Степанова у «Рубина»

Защитник «Рубина» Данил Степанов подписал контракт с «Ротором», сообщается на официальном сайте казанцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Арендное соглашение с 20-летним игроком рассчитано до конца сезона-2020/21.

Степанов является воспитанником академии «Рубина». 9 декабря 2018 года он дебютировал в главной команде в матче против «Зенита» (2:1). За все время Степанов сыграл за главную команду 19 матчей.

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