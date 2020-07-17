«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» окончательно решили отказаться от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» окончательно решили отказаться от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.
Объявлено об этом будет после полуфинала Кубка России, который состоится 19 июля.
В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ
Таким образом, занявшие 15-е место по итогам сезона «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ.
Напомним, что в полуфинале Кубка России «Химки» сыграют с «Уралом». Матч пройдёт в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 13:00 мск.