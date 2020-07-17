«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ

Объявлено об этом будет после полуфинала Кубка России, который состоится 19 июля.

В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.