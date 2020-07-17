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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» окончательно решили отказаться от участия в чемпионате РПЛ в следующем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Объявлено об этом будет после полуфинала Кубка России, который состоится 19 июля.

В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.

Таким образом, занявшие 15-е место по итогам сезона «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Химки» сыграют с «Уралом». Матч пройдёт в воскресенье, 19 июля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 13:00 мск.

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