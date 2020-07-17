Врач сборной России по футболу сравнил медицинские регламенты РПЛ и УЕФА
Медицинский регламент Российской
Медицинский регламент Российской
Чемпионат России по футболу был возобновлен 19 июня. Для турнира был разработан медицинский регламент, который должен минимизировать для команд риск заболеть коронавирусом.
«Футбол является первым видом спорта, который возобновил регулярную деятельность. У нас уже готовится регламент старта нового чемпионата (России). Пионерами быть очень сложно, но огромную помощь нам оказало ФМБА (Федеральное