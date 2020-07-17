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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Врач сборной России по футболу сравнил медицинские регламенты РПЛ и УЕФА

Медицинский регламент Российской премьер-лиги (РПЛ) ничем не уступает регламенту УЕФА, который был разработан для участников еврокубков и матчей сборных, сказал врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат России по футболу был возобновлен 19 июня. Для турнира был разработан медицинский регламент, который должен минимизировать для команд риск заболеть коронавирусом.

«Футбол является первым видом спорта, который возобновил регулярную деятельность. У нас уже готовится регламент старта нового чемпионата (России). Пионерами быть очень сложно, но огромную помощь нам оказало ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) при разработке медицинского регламента. Сейчас живем по этому регламенту, у нас в футболе частые тестирования. УЕФА представил свой медицинский регламент для еврокубков и матчей сборных, и наш регламент ничем не уступает ему с точки зрения безопасности здоровья. Травматизм за это время у нас не вырос. Но ни в коем случае не теряем бдительность. Надеюсь, что коллеги из других видов спорта будут использовать наш опыт», — сказал Безуглов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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