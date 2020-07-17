Врач сборной России по футболу сравнил медицинские регламенты РПЛ и УЕФА

«Футбол является первым видом спорта, который возобновил регулярную деятельность. У нас уже готовится регламент старта нового чемпионата (России). Пионерами быть очень сложно, но огромную помощь нам оказало ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) при разработке медицинского регламента. Сейчас живем по этому регламенту, у нас в футболе частые тестирования. УЕФА представил свой медицинский регламент для еврокубков и матчей сборных, и наш регламент ничем не уступает ему с точки зрения безопасности здоровья. Травматизм за это время у нас не вырос. Но ни в коем случае не теряем бдительность. Надеюсь, что коллеги из других видов спорта будут использовать наш опыт», — сказал Безуглов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».