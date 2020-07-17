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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Депутаты Госдумы попросили оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной Думы Игорь Сухарев выступил за сохранение «Оренбурга» в Российской Премьер-Лиге.

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Источник: РИА "Новости"

Инициативу уже поддержали его коллеги.

«Всё спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за “Оренбург”. На кону место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе два были техническими — из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе восемь спортсменов не могли принимать участие в играх.

В мой адрес поступило обращение от президента Оренбургского футбольного областного союза А. К. Кудряшова, в котором выражена серьёзная озабоченность дальнейшим участием “Оренбурга” в РПЛ. Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения “Оренбурга” в Премьер-Лиге. Письмо вместе со мной подписали член Совета Федерации Андрей Шевченко и депутаты Госдумы Роман Романенко, Сергей Катасонов и Виктор Заварзин», — написал Сухарев в своём «фейсбуке».

За тур до окончания чемпионата России «Оренбург», набрав 24 очка, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице и уже потерял математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.

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