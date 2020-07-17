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14:11 (мск), источник: Sport24

Полиция возбудила дело о краже денег у Тедеско. Потерпевшим является менеджер тренера «Спартака»

Полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, при этом немец не является потерпевшим, сообщает телеграм-канал Baza.

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Тедеско находился в отеле в Сочи, где «Спартак» встречался с одноименной командой в матче 28-го тура РПЛ, когда ему написал якобы сотрудник тренерского штаба. Мошенники поставили его фотографию на аватарку и Тедеско не заметил подвоха. У Доменико попросили срочно одолжить 200 тысяч рублей, переведя деньги на карту.

По данным источника, деньги Тедеско держит в банке МКБ, но не умеет пользоваться приложением, поэтому он позвонил своему персональному менеджеру и попросил перевести деньги коллеге. На счету у Доменико не было нужной суммы, поэтому его менеджер перевел свои личные деньги, а тренер обещал их позже возместить.

В итоге получилось, что в деле о мошенничестве Тедеско не потерпевший — полиция ищет тех, кто украл деньги у его финансового помощника.

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