Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч, Карпин — на 100 тысяч
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч рублей за средний палец болельщику в матче 29-го тура
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч рублей за средний палец болельщику в матче 29-го тура
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 100 тысяч. Специалист после игры с «Оренбургом» раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».
И Карпин, и Кикнадзе также получили замечания.