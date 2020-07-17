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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч, Карпин — на 100 тысяч

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафован на 300 тысяч рублей за средний палец болельщику в матче 29-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы», сообщает Telegram-канал «Футбольный Биги».

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Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован на 100 тысяч. Специалист после игры с «Оренбургом» раскритиковал ситуацию в РПЛ с доигровкой заключительной части чемпионата, процитировав слова Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости».

И Карпин, и Кикнадзе также получили замечания.

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