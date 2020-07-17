РФС оштрафовал гендиректора «Зенита» за слова о «Спартаке» на 200 тысяч рублей

«Гендиректор “Зенита” Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей. Также ему вынесено замечание», — сообщил источник.
5 июля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России; после игры в интернете появилось видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено вызвавшее в дальнейшем вопросы празднование нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев в интервью ТАСС, комментируя этот ролик, сказал, что футболисты дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что случится со «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России, который состоится 19 июля. 8 июля заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо на имя председателя комитета по этике РФС Семена Андреева с просьбой дать оценку высказываниям гендиректора «Зенита» с позиции морали и этики. Профильный комитет 9 июля приступил к изучению данного дела после обращения РФС.
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафован по решению комитета на 300 тысяч рублей с вынесением ему замечания за неприличный жест, который он показал болельщикам «Локомотива» во время матча 28-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:1).
Также комитет по этике оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тысяч рублей с вынесением ему замечания. После матча 28-го тура «Оренбург» — «Ростов» (0:0) главный тренер гостей в резкой форме высказался о возобновлении сезона в РПЛ после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса.