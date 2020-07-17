РФС оштрафовал гендиректора «Зенита» за слова о «Спартаке» на 200 тысяч рублей

5 июля «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) и досрочно стал чемпионом России; после игры в интернете появилось видео из раздевалки петербургского клуба, на котором было запечатлено вызвавшее в дальнейшем вопросы празднование нападающих сине-бело-голубых Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Медведев в интервью ТАСС, комментируя этот ролик, сказал, что футболисты дурачились, а также предположил, что Дзюба намекал на то, что случится со «Спартаком» в полуфинале Олимп — Кубка России, который состоится 19 июля. 8 июля заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов направил письмо на имя председателя комитета по этике РФС Семена Андреева с просьбой дать оценку высказываниям гендиректора «Зенита» с позиции морали и этики. Профильный комитет 9 июля приступил к изучению данного дела после обращения РФС.