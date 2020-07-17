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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Руководство «Оренбурга» прокомментировало инициативу депутатов Госдумы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил инициативу депутатов Государственной думы РФ, которые направили письма министру спорта и президентам РПЛ и РФС с просьбой сохранить клуб в премьер-лиге.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и его коллеги направят данные письма, так как «Оренбург» попал в сложную ситуацию из-за вспышки коронавируса, которая привела к кадровому голоду в команде.

«Нам уже сказали об этом письме, нас радуют такие новости! Если получится, то замечательно, если нет, то будем играть в ФНЛ. Как будет, не могу сказать, я в Совете Федерации не состою. Какую-то надежду маленькую это дает!», — цитирует Андреева Sport24.

При этом функционер отметил, что депутаты не согласовывали с ним данную инициативу.

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