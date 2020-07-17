Руководство «Оренбурга» прокомментировало инициативу депутатов Госдумы

Ранее депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и его коллеги направят данные письма, так как «Оренбург» попал в сложную ситуацию из-за вспышки коронавируса, которая привела к кадровому голоду в команде.

«Нам уже сказали об этом письме, нас радуют такие новости! Если получится, то замечательно, если нет, то будем играть в ФНЛ. Как будет, не могу сказать, я в Совете Федерации не состою. Какую-то надежду маленькую это дает!», — цитирует Андреева Sport24.