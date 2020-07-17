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15:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев назвал свою шутку про «Спартак» неудачной и извинился перед Федуном

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями решения по генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.

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Источник: РИА "Новости"

«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: “Шутка про “Спартак” была неудачной”. Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошёл к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со “Спартаком” в кубковом матче».

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