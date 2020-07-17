Медведев назвал свою шутку про «Спартак» неудачной и извинился перед Федуном
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями решения по генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился подробностями решения по генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву.
«Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи, он сказал: “Шутка про “Спартак” была неудачной”. Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном. Он профессионально подошёл к делу, было принято решение оштрафовать его на 200 тысяч рублей», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором