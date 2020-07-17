В РФС объяснили, за что оштрафованы Карпин, Медведев и Кикнадзе

«Принято решение оштрафовать Валерия Карпина на 100 тысяч рублей, учитывая некорректное высказывание в СМИ, затрагивающее репутацию РПЛ. Также ему вынесено замечание, впредь выбирать выражения, которые не могли бы трактоваться в двояком смысле. Те выражения, которые привёл Карпин (цитирование Бышовца), можно отнести к упреку в адрес РПЛ, как в данном случае.

Александр Медведев получил замечание и был оштрафован на 200 тысяч рублей. Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более к своим коллегам. Поэтому расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания. Мы не стали принимать более жёсткие санкции, учитывая факт извинений Медведева, которые он принёс на заседании. Александр признал, что хотел пошутить, но шутка оказалась неудачной. Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение, которое наносит репетиционный удар прежде всего по «Зениту».



Замечание и самый крупный штраф были вынесены Василию Кикнадзе. Болельщики — самое главное, что есть в футболе, поэтому этот проступок заслуживает самого строгого наказания. Кроме того такое поведение могло спровоцировать беспорядки и привести к более тяжелым последствиям, — приводит слова Пильгуя пресс-служба РФС.