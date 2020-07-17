Кого купит «Зенит», чтобы не провалиться в Лиге чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» выиграл РПЛ два раза подряд, и на следующий сезон главная цель у сине-бело-голубых будет одна — успешно выступить в Лиге чемпионов, то есть как минимум выйти в плей-офф. Главный тренер Сергей Семак говорил, что для строительства команды нужно два года и четыре трансферных окна — собственно, вот время и пришло, чтобы показать товар лицом. Неудачу на групповом этапе прошлой осенью можно списать на незаконченное строительство команды и неопытность Семака на таком уровне. Но теперь отговорок не будет. Соответственно, клубу надо произвести точечное усиление, чтобы подойти к главному турниру во всеоружии.

Вот что нужно знать о планах «Зенита» по усилению состава:

1. Центральный защитник — приоритет. Возможно, даже два. Сейчас, по сути, «Зенит» остается с одним центральным защитником — Ракицким. Иванович отказывается от понижения зарплаты в два раза и с огромной вероятностью уйдет. По Осорио идет торг — «Зенит» готов платить «Порту» за выкуп прав порядка 2 миллионов евро, португальцы хотят 4 плюс. Маммана стал большим разочарованием, далеко не факт, что контракт, заканчивающийся летом 2021 года, будет продлен. Остальные — молодые ребята из академии. Сейчас «Зенит» ведет активные переговоры с Ловреном из «Ливерпуля» (проект контракта: 2,5 миллиона евро за сезон, срок 2+1), но будет смотреть и других кандидатов. По-хорошему петербуржцам нужен еще один центральный защитник с правильным паспортом. Здесь важно не ошибиться, потому что интересные персоны в клубах помельче есть, но каждый из них может оказаться как будущим Джикией, так и новым Новосельцевым.

Деян Ловрен | Источник: AP

2. Клуб готов рассматривать кандидатов в центр полузащиты для подстраховки основной пары Барриос — Оздоев (возможно, и для прямой конкуренции с Магомедом). Это должен быть скорее россиянин, потому что команда перегружена легионерами. Говорят, что во время тайного товарищеского матча «Зенит» — «Уфа» Семак обращал внимание на опорника уфимцев Фомина, но могут быть и другие кандидатуры.

3. Азмуна рано отправляют на выход — у него неплохие шансы остаться и продолжить карьеру в «Зените». В городе и клубе его все устраивает. Новости про интерес «Наполи» были перегреты, в «Зените» их воспринимали с улыбкой, а сейчас итальянцы подписали очень дорогого форварда Осимена у «Лилля» (около 80 миллионов евро), и тема в принципе потеряла актуальность. Попытка заключить новый контракт с Кокориным (Александр ждет, что ему предложат солидный подписной бонус) никак не связана с продажей Азмуна. Семак уверен, что способен найти применение всей четверке Дзюба — Азмун — Кокорин — Малком. К тому же, сезон будет напряженным и длинным, в нем неизбежны травмы, дисквалификации, спады формы.

4. Дриусси и Ригони — первые кандидаты на продажу. С первым будет проще (и он заметно дороже), поскольку второй уже пару раз съездил в неудачные аренды. Также клуб уже де-факто покинул Шатов (есть предварительная договоренность с «Рубином»). У Кузяева есть варианты, в том числе зарубежные, но он скорее останется. Идут переговоры с двумя крайними защитниками-ветеранами — Жирковым и Смольниковым. В обоих случаях «Зенит» предлагает условия ниже, чем были. Альтернатива для Жиркова — завершение карьеры (хотя, в теории, можно махнуть в родные Тамбов или Калининград), для Смольникова — переход в другой солидный клуб, предложения есть.