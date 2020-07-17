Кого купит «Зенит», чтобы не провалиться в Лиге чемпионов
Собрали всю информацию о летних трансферах Питера.
Собрали всю информацию о летних трансферах Питера.
«Зенит» выиграл РПЛ два раза подряд, и на следующий сезон главная цель у
Вот что нужно знать о планах «Зенита» по усилению состава:
1. Центральный защитник — приоритет. Возможно, даже два. Сейчас, по сути, «Зенит» остается с одним центральным защитником — Ракицким. Иванович отказывается от понижения зарплаты в два раза и с огромной вероятностью уйдет. По Осорио идет торг — «Зенит» готов платить «Порту» за выкуп прав порядка 2 миллионов евро, португальцы хотят 4 плюс. Маммана стал большим разочарованием, далеко не факт, что контракт, заканчивающийся летом 2021 года, будет продлен. Остальные — молодые ребята из академии. Сейчас «Зенит» ведет активные переговоры с Ловреном из «Ливерпуля» (проект контракта: 2,5 миллиона евро за сезон, срок 2+1), но будет смотреть и других кандидатов.
2. Клуб готов рассматривать кандидатов в центр полузащиты для подстраховки основной пары Барриос — Оздоев (возможно, и для прямой конкуренции с Магомедом). Это должен быть скорее россиянин, потому что команда перегружена легионерами. Говорят, что во время тайного товарищеского матча «Зенит» — «Уфа» Семак обращал внимание на опорника уфимцев Фомина, но могут быть и другие кандидатуры.
3. Азмуна рано отправляют на выход — у него неплохие шансы остаться и продолжить карьеру в «Зените». В городе и клубе его все устраивает. Новости про интерес «Наполи» были перегреты, в «Зените» их воспринимали с улыбкой, а сейчас итальянцы подписали очень дорогого форварда Осимена у «Лилля» (около 80 миллионов евро), и тема в принципе потеряла актуальность. Попытка заключить новый контракт с Кокориным (Александр ждет, что ему предложат солидный подписной бонус) никак не связана с продажей Азмуна. Семак уверен, что способен найти применение всей четверке Дзюба — Азмун — Кокорин — Малком. К тому же, сезон будет напряженным и длинным, в нем неизбежны травмы, дисквалификации, спады формы.
4. Дриусси и Ригони — первые кандидаты на продажу. С первым будет проще (и он заметно дороже), поскольку второй уже пару раз съездил в неудачные аренды. Также клуб уже
5. С 1 августа к исполнению обязанностей официально приступит Андрей Аршавин. Он получает функционал Вячеслава Малафеева (российский рынок плюс работа по игрокам для дубля, «Зенита» -2 и академии), а со временем должен набраться опыта и сменить Хавьера Рибалту. Сейчас Аршавин, продолжая выступать на ТВ, ведет «подпольную работу», активно смотрит молодых игроков по России. Со временем его роль может сильно возрасти, а сам Андрей не скрывает амбиций однажды стать президентом «Зенита». Ему, впрочем, предстоит доказать, что он способен не только правильно думать и красиво говорить, но и совершать реальные полезные для клуба действия.