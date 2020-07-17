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19:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Локомотив» решил не продлевать контракт с Фарфаном

«Локомотив» принял решение не продлевать контракт с нападающим Джефферсоном Фарфаном, сообщает Metaratings.ru.

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Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, руководство железнодорожников выступило против продления соглашения с 36-летним перуанцем из-за его возраста, статуса легионера и высокой зарплаты.

Фарфан восстанавливался от тяжелой травмы колена на протяжении года, пропустив практически весь сезон-2019/20. Перуанец восстановился от повреждения в начале июля и принял участие в двух матчах «Локомотива», проведя на поле в сумме 41 минуту и забив один гол.

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