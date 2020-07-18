Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу
Как стало известно «Чемпионату», у «Химок» ещё остаётся финансовая возможность выйти в Российскую
Как стало известно «Чемпионату», у «Химок» ещё остаётся финансовая возможность выйти в Российскую
Один из
Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать. Например, появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в
Напомним, «Химки» завершили сезон-2019/2020 на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, дающем право выступать в РПЛ в следующей кампании.