Топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в Премьер-Лигу

Источник: РИА "Новости"

Один из топ-клубов РПЛ может помочь своими ресурсами «Химкам», и тогда они смогут обеспечить минимальное финансирование, необходимое для выступления команды в элитном дивизионе.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--93859c20ade2cec48d9c" data-vnd="93859c20ade2cec48d9c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=93859c20ade2cec48d9c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если это произойдёт, в будущем клубы могут тесно сотрудничать. Например, появятся варианты с обменом игроками: футболисты, не проходящие в основу в топ-клубе, смогут получить практику в «Химках». И напротив, у этого клуба появится возможность первоочерёдного выкупа талантливых игроков «Химок».