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00:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист Халк может вернуться в «Зенит»

ТАСС, 18 июля. Бразильский футболист Халк может перейти в петербургский «Зенит». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на UOL.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован также турецкий «Галатасарай». Подчеркивается, что сам нападающий хотел бы перейти в бразильский «Палмейрас».

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Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из петербургского «Зенита» в 2016 году. На его счету 125 матчей за китайскую команду, 69 голов и 53 результативные передачи. Также он становился чемпионом Китая в 2018 году.

В составе «Зенита» Халк стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. Всего за команду бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов).

Форвард также выступал за португальский «Порту», бразильскую «Виторию», японские «Кавасаки», «Консадоле Саппоро» и «Токио Верди». В составе сборной Бразилии Халк провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей, выиграл Кубок конфедераций (2013) и стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (2012).

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