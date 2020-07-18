СМИ: футболист Халк может вернуться в «Зенит»

Источник: ИТАР-ТАСС

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован также турецкий «Галатасарай». Подчеркивается, что сам нападающий хотел бы перейти в бразильский «Палмейрас».

Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из петербургского «Зенита» в 2016 году. На его счету 125 матчей за китайскую команду, 69 голов и 53 результативные передачи. Также он становился чемпионом Китая в 2018 году.

В составе «Зенита» Халк стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России. Всего за команду бразилец сыграл 148 матчей, в которых забил 76 мячей и сделал 60 голевых передач. В сезоне-2014/15 игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов).