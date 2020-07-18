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09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Андре Шюррле обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку

Экс-полузащитник сборной Германии и московского «Спартака» Андре Шюррле, ранее объявивший о завершении карьеры, обратился к болельщикам в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

«Большое спасибо за все ваши сообщения. Они очень много значат для меня», — написал Андре в «Твиттере», сопроводив сообщение различными эмодзи.

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Напомним, что вчера, 17 июля, стало известно, что немецкий футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 29 лет.

Последним клубом Шюррле была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее немец защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».

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Шюррле является чемпионом Англии в составе «Челси», обладателем Кубка и Суперкубка Германии в составе «Вольфсбурга». Национальный Кубок также покорялся ему с «Боруссией». Со сборной Германии, в которую он вызывался с 2010 по 2017 год, Андре стал чемпионом мира в 2014 году.

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