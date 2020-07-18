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11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор «Химок»: Как «Спартак» проспонсирует выход «Химок» в РПЛ? Это невозможно

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что «Спартак» может проспонсировать подмосковный клуб для выхода в РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

— Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал…

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— Пишут, что «Спартак» хочет вас проспонсировать с целью дальнейшего сотрудничества.

— Нет, нет. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется.

— А с другими клубами?

— Тоже нет.

— Тогда какова вероятность, что «Химки» выходят в премьер-лигу?

— Вероятность большая. В понедельник все объявят. (Виталий Айрапетов).

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