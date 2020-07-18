Гендиректор «Химок»: Как «Спартак» проспонсирует выход «Химок» в РПЛ? Это невозможно
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что «Спартак» может проспонсировать подмосковный клуб для выхода в РПЛ.
Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что «Спартак» может проспонсировать подмосковный клуб для выхода в РПЛ.
— Такого варианта нет. Да он и не возможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал…
— Пишут, что «Спартак» хочет вас проспонсировать с целью дальнейшего сотрудничества.
— Нет, нет. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется.
— А с другими клубами?
— Тоже нет.
— Тогда какова вероятность, что «Химки» выходят в
— Вероятность большая. В понедельник все объявят. (Виталий Айрапетов).