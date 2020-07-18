Исполком РФС на заседании 24 июля подведет итоги сезона РПЛ

Последний тур чемпионата России сезона-2019/20 состоится 22 июля, все матчи начнутся в 19:00 мск. Чемпионом РПЛ досрочно стал петербургский «Зенит». Чемпионаты Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.

В повестку заседания также входит утверждение регламентирующих документов по проведению следующего сезона РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Олимп — Кубка России. Будут рассмотрены финансовые вопросы организации, вопросы о внесении изменений в дисциплинарный регламент РФС и регламент организации по статусу и переходам футболистов.