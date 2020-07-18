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15:23 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи», несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура РПЛ

МОСКВА, 18 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Сочи», несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

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Источник: РИА "Новости"

Матч 29-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Сочи», который должен был состояться 16 июля, был отменен из-за выявления у девяти представителей клуба из Краснодарского края коронавируса.

«Мы готовимся к игре», — сказал Рубашко, отвечая на вопрос о том, как обстоит дело с игрой 30-го тура, которая должна пройти 22 июля. При этом гендиректор «Сочи» не стал уточнять результаты дополнительных тестов на коронавирус и количество футболистов, не контактировавших с заразившимися представителями клуба.

Перед 30-м туром «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Команда гарантировала себе сохранение прописки в премьер-лиге на сезон-2020/21 вне зависимости от того, состоится игра против «Крыльев Советов» или нет. Располагающиеся на 15-й строчке самарцы вылетят в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги, если завоевавшие право на повышение в классе «Химки» откажутся от выхода в элиту. Решение по этому вопросу руководство подмосковного клуба должно принять 20 июля.

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