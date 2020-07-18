ФК «Сочи», несмотря на вспышку коронавируса в команде, готовится к матчу 30-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч 29-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Сочи», который должен был состояться 16 июля, был отменен из-за выявления у девяти представителей клуба из Краснодарского края коронавируса.

«Мы готовимся к игре», — сказал Рубашко, отвечая на вопрос о том, как обстоит дело с игрой 30-го тура, которая должна пройти 22 июля. При этом гендиректор «Сочи» не стал уточнять результаты дополнительных тестов на коронавирус и количество футболистов, не контактировавших с заразившимися представителями клуба.