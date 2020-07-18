«Из-за карантина клуб понес убытки». Газизов рассказал о трансферных планах «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» в интервью «СЭ» рассказал о бюджете команды на летнее трансферное окно.
Генеральный директор «Спартака» в интервью «СЭ» рассказал о бюджете команды на летнее трансферное окно.
— Появилась информация, что Леонид Федун выделит вам на трансферы 40−50 миллионов евро. Это так?
— Эта информация не соответствует действительности.
— Сотрудничество «Спартака» и «Химок» действительно возможно?
— До моего прихода проводились
Отметим, что сегодня Шамилю Газизову исполнилось 52 года.