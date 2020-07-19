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19:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» опроверг информацию о массовых заражениях в дубле и молодежке

«Спартак» выступил с заявлением, в котором подтвердил заражение коронавирусом вратаря молодежки Александра Алексеева.

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Источник: Спорт-Экспресс

При этом красно-белые отрицают массовые заражения инфекцией в «Спартаке-2» и молодежной команде.

«Информация о массовом заражении игроков «Спартака-2» и молодежного состава команды не соответствует действительности, — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале «Спартака». — В настоящий момент у футболистов обеих команд плановые выходные дни согласно изначальному тренировочному расписанию.

В то же время положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию был выявлен у вратаря молодежного состава «Спартака» Александра Алексеева в ходе госпитализации в одной из столичных клиник в рамках прохождения углубленного медицинского обследования (при этом на момент госпитализации ПЦР-тест игрока показал отрицательный результат).

В настоящий момент Алексеев выписан из клиники и находится на изоляции в домашних условиях. Хотим отметить, что на момент госпитализации в связи с прохождением углубленного обследования вратарь молодежной команды не был допущен к тренировочному процессу и не контактировал с другими игроками.

На тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном.

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