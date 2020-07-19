«Спартак» опроверг информацию о массовых заражениях в дубле и молодежке
«Спартак» выступил с заявлением, в котором подтвердил заражение коронавирусом вратаря молодежки Александра Алексеева.
«Спартак» выступил с заявлением, в котором подтвердил заражение коронавирусом вратаря молодежки Александра Алексеева.
При этом
«Информация о массовом заражении игроков «Спартака-2» и молодежного состава команды не соответствует действительности, — говорится в заявлении, опубликованном в официальном
В то же время положительный
В настоящий момент Алексеев выписан из клиники и находится на изоляции в домашних условиях. Хотим отметить, что на момент госпитализации в связи с прохождением углубленного обследования вратарь молодежной команды не был допущен к тренировочному процессу и не контактировал с другими игроками.
На тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке в настоящий момент проводится плановая дезинфекция помещений в рамках подготовки к заезду первой команды на подготовительный сбор перед новым сезоном.