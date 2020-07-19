Президент «Урала» принял отставку Парфенова с поста главного тренера

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Урал» на своем поле уступил подмосковным «Химкам» в полуфинале Кубка России со счетом 1:3. После игры Парфенов заявил, что покидает команду.

«Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трех матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с “Локомотивом”. Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт», — сказал Иванов по телефону.

«Мы с ним расстались в хороших отношениях. Я его уважаю. Но раз нет результата, то нужно что-то делать. Это тренерская жизнь. То, что просил Дмитрий, мы старались делать. Мы все вместе виноваты в том, что произошло в полуфинале. Теперь нужно сделать всё, чтобы команда играла дальше», — добавил он.