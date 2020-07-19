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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Урала» принял отставку Парфенова с поста главного тренера

Отставка Дмитрия Парфенова с поста главного тренера екатеринбургского «Урала» принята, пока неясно, кто будет готовить команду к матчу 30-го тура чемпионата России против «Краснодара», заявил РИА Новости президент уральского футбольного клуба Григорий Иванов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Урал» на своем поле уступил подмосковным «Химкам» в полуфинале Кубка России со счетом 1:3. После игры Парфенов заявил, что покидает команду.

«Я принимаю отставку Парфенова. Мы в последних трех матчах пропустили девять голов. Пока не решили, кто будет руководить командой в игре с “Локомотивом”. Ничего страшного, что осталась одна игра, нам надо готовиться к новому главному тренеру. Я благодарен Дмитрию за его работу. У меня с ним очень хорошие отношения, я его ценю как специалиста. Он молодой тренер, сам сказал, что для него это был очень большой опыт», — сказал Иванов по телефону.

«Мы с ним расстались в хороших отношениях. Я его уважаю. Но раз нет результата, то нужно что-то делать. Это тренерская жизнь. То, что просил Дмитрий, мы старались делать. Мы все вместе виноваты в том, что произошло в полуфинале. Теперь нужно сделать всё, чтобы команда играла дальше», — добавил он.

Парфенов возглавил «Урал» в мае 2018 года, под его руководством команда дошла до финала Кубка России в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне екатеринбургский клуб сохранил прописку в Российской премьер-лиге, за тур до конца турнира «Урал» с 35 очками занимает 11-е место в таблице.

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