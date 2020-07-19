Сергей Юран: Несколько источников сообщили мне, что место «Химок» в РПЛ уже якобы продано

Источник: Спорт-Экспресс

При этом пока не ясно, смогут ли «Химки» выступать в следующем сезоне в РПЛ. Подмосковный клуб занял второе место в досрочно завершенном сезоне Олимп-ФНЛ, но испытывает финансовые трудности.

— Через ваше издание я хочу сделать заявление, — сказал Юран. — Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!

На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы — в ФНЛ.

— То есть завтра окончательно будет объявлено, что «Химки» в ФНЛ? Или вы все-таки надеетесь еще на РПЛ?

— Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области.