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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергей Юран: Несколько источников сообщили мне, что место «Химок» в РПЛ уже якобы продано

Главный тренер «Химок» Сергей Юран сделал громкое заявление через «СЭ». Сегодня его команда победила в Екатеринбурге «Урал» (3:1) и вышла в финал Олимп-Кубка России.

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Источник: Спорт-Экспресс

При этом пока не ясно, смогут ли «Химки» выступать в следующем сезоне в РПЛ. Подмосковный клуб занял второе место в досрочно завершенном сезоне Олимп-ФНЛ, но испытывает финансовые трудности.

— Через ваше издание я хочу сделать заявление, — сказал Юран. — Сейчас все задаются вопросом, где «Химки» будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступила информация из нескольких источников. Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите. Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль!

На протяжении последних двух недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место «Химок» в премьер-лиге якобы продали. Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы — в ФНЛ.

— То есть завтра окончательно будет объявлено, что «Химки» в ФНЛ? Или вы все-таки надеетесь еще на РПЛ?

— Сегодня мы доказали, что команда «Химки» по праву заслужила играть в премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов. Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области.

Мы не просим никаких миллиардов. Нам не нужно даже 400 миллионов. Насколько нам известно, сейчас у клуба есть 150 миллионов. По нашей информации, область выделяет еще 200. Получается — 350, о чем мы и говорим. Так почему мы опять не заходим в РПЛ?! Почему нам всячески мешают? (Виталий Айрапетов).

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