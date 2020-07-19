«Химки» готовы выступать в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов рублей

Источник: Спорт РИА Новости

«Я думаю, сегодня вся страна увидела, что команда достойна играть в РПЛ. Клуб готов к игре в РПЛ с прошлогодним бюджетом, который равен 350 миллионам рублей. Этого вполне достаточно, плюс отчисления от трансляций, плюс от продажи билетов. Я ничего не знаю насчет того, когда будет решение, пусть говорят про 20 июля. Я пока ни с кем не разговаривал на этот счет», — сказал Иванов по телефону.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ. В четверг Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России.