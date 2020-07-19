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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» — «Динамо»: стартовые составы. Шунин остался в запасе гостей

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Динамо» на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре, начало — в 20.30 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес — Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелла — Берг.

Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

Стартовый состав «Динамо»: Лещук — Рыков, Морозов, Шунич, Евгеньев — Жоаузинью, Каборе, Нойштедтер, Школик, Данилин — Грулев.

Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Нжи, Филипп.

«Краснодар» располагается на третьей строчке с 49 очками в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 6-е место и 38 баллов.

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