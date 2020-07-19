«Локомотив» обеспечил себе серебряные медали ЧР и сыграет в группе ЛЧ

Источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» дома в воскресенье в рамках перенесенного матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Динамо» со счетом 0:2. Этот матч был отложен с 21 июня на 19 июля из-за того, что «Динамо» не смогло вылететь на игру против «Краснодара» в связи с тремя случаями заражения коронавирусом среди футболистов клуба.

«Локомотив», в активе которого 54 очка, после неудачи краснодарского клуба не опустится ниже второго места, которое дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. «Краснодар» (49) располагается на третьей строчке и за один тур до конца турнира уже не догонит железнодорожников в таблице. На четвертом месте идет московский ЦСКА (47).

Ранее петербургский «Зенит» (69) досрочно стал чемпионом России сезона-2019/20.