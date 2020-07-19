«Динамо» дерзко выпустило дубль и почти пробилось в еврокубки. «Краснодар» доигрывал матч вдевятером
Удивительное решение тренера Новикова.
Удивительное решение тренера Новикова.
Если вы увидели состав «Динамо» на выезде в Краснодар, то наверняка удивились. Кирилл Новиков, который до основы был коучем дублеров, абсолютно внезапно поставил молодежь на матч против одного из лидеров. Лещук, Школик и Данилин — стопроцентные дублеры, Грулев и Евгеньев время от времени появлялись в старте.
«Для нас важны все матчи, — объяснил Новиков перед игрой. — Мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с Оренбургом в среду — она тоже важна».
У «Краснодара» тоже есть проблемы с составом: Вандерсон и Кайо пропускали матч
Фанаты «Динамо» решением Новикова в соцсетях были мягко говоря недовольны. А заодно и болельщики «Локо» и ЦСКА — прямых конкурентов краснодарской команды. Все они ожидали, что динамовцы приехали «сливать» матч перед важной игрой с «Оренбургом», но на самом деле все случилось
В паре центральных защитников рядом с Мартыновичем на этот раз оказался молодой Егор Сорокин. После одного из его обрезов Сафонову пришлось выйти за штрафную на подстраховку, но кипер не успел к мячу и снес в подкате Грулева. В результате — прямая красная карточка и замена Кабеллы на еще более молодого Дениса Адамова.
Позже именно Грулев Адамову и забил — здесь тоже помог Сорокин. Сначала защитник отдал пас сопернику, а потом при попытке заблокировать удар динамовского форварда отправил мяч по дуге прямо в ворота. Адамов, которого в «Краснодаре» считают даже более крутым кипером, чем Сафонова, ничем помочь не смог.
Без Кабеллы «Краснодар» потерял остроту впереди, а сзади все равно оставлял большие разрывы между линиями. «Динамо» здорово атаковало, но вот в завершающей стадии получалось хуже. Панченко, Хильемарк и Нжи, которые
Но додавить соперника «Динамо»
За тур до конца «Динамо» решило очень важную задачу и теперь с 6-го места никуда не сдвинется: ни выше, ни ниже. Теперь все
А «Краснодар» все еще может потерять третью строчку и Лигу чемпионов. Нужно обязательно обыгрывать «Ахмат» дома.
|Мурад Мусаев
|Кирилл Новиков
|Вячеслав Грулев
|26′
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью(Клинтон Нжи)
|90′
|39
|Матвей Сафонов
18′
|31
|Игорь Лещук
|2
|Егор Сорокин
|4
|Владимир Рыков
66′
|4
|Александр Мартынович
|15
|Роман Нойштедтер
|6
|Кристиан Рамирес
|24
|Роман Евгеньев
|14
|Кристоффер Олссон
45′
|44
|Тони Шуньич
|99
|Мануэл Фернандеш
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|33
|Маркус Берг
|2
|Григорий Морозов
47′52′
|7
|Реми Кабелла
20′
|23
|Антон Соснин
83′
|66
|Денис Адамов
|20
|Вячеслав Грулев
72′
|8
|Юрий Газинский
69′
|88
|Оскар Хильемарк
|67
|Максим Кутовой
|77
|Шарль Каборе
90′
|47
|Даниил Уткин
30′76′
|27
|Николай Комличенко
|62
|Алекс Мацукатов
|85
|Игорь Школик
72′
|53
|Александр Черников
46′
|9
|Клинтон Нжи
|63
|Никита Сергеев
69′
|89
|Максим Данилин
46′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|8
|Кирилл Панченко
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)