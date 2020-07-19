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19 июля, источник: Sport24

«Динамо» дерзко выпустило дубль и почти пробилось в еврокубки. «Краснодар» доигрывал матч вдевятером

Удивительное решение тренера Новикова.

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Если вы увидели состав «Динамо» на выезде в Краснодар, то наверняка удивились. Кирилл Новиков, который до основы был коучем дублеров, абсолютно внезапно поставил молодежь на матч против одного из лидеров. Лещук, Школик и Данилин — стопроцентные дублеры, Грулев и Евгеньев время от времени появлялись в старте.

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«Для нас важны все матчи, — объяснил Новиков перед игрой. — Мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с Оренбургом в среду — она тоже важна».

У «Краснодара» тоже есть проблемы с составом: Вандерсон и Кайо пропускали матч из-за температуры, почти все фланговые защитники травмированы или дисквалифицированы, у Вильены — тоже повреждение.

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Фанаты «Динамо» решением Новикова в соцсетях были мягко говоря недовольны. А заодно и болельщики «Локо» и ЦСКА — прямых конкурентов краснодарской команды. Все они ожидали, что динамовцы приехали «сливать» матч перед важной игрой с «Оренбургом», но на самом деле все случилось по-другому.

В паре центральных защитников рядом с Мартыновичем на этот раз оказался молодой Егор Сорокин. После одного из его обрезов Сафонову пришлось выйти за штрафную на подстраховку, но кипер не успел к мячу и снес в подкате Грулева. В результате — прямая красная карточка и замена Кабеллы на еще более молодого Дениса Адамова.

Позже именно Грулев Адамову и забил — здесь тоже помог Сорокин. Сначала защитник отдал пас сопернику, а потом при попытке заблокировать удар динамовского форварда отправил мяч по дуге прямо в ворота. Адамов, которого в «Краснодаре» считают даже более крутым кипером, чем Сафонова, ничем помочь не смог.

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Без Кабеллы «Краснодар» потерял остроту впереди, а сзади все равно оставлял большие разрывы между линиями. «Динамо» здорово атаковало, но вот в завершающей стадии получалось хуже. Панченко, Хильемарк и Нжи, которые все-таки появились на поле после перерыва, картину не сильно поменяли. Плюс феерил Адамов, который совершал один эффектный сейв за другим.

Но додавить соперника «Динамо» все-таки смогло. Краснодарцы остались вдевятером после грубого подката Соснина: Рамирес продолжить игру не смог, а тренерский штаб уже израсходовал все пять замен. «Краснодар» остался без флангов обороны, но пропустил по центру — лонгшот положил Жоаозиньо.

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За тур до конца «Динамо» решило очень важную задачу и теперь с 6-го места никуда не сдвинется: ни выше, ни ниже. Теперь все бело-голубые будут болеть за сине-бело-голубых в финале Кубка — и в следующем сезоне поедут в Европу, несмотря на коронавирусные волны.

А «Краснодар» все еще может потерять третью строчку и Лигу чемпионов. Нужно обязательно обыгрывать «Ахмат» дома.

Краснодар
0:2
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 2319.07.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 3518 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевКирилл Новиков
Голы
Вячеслав Грулев26′
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью(Клинтон Нжи)90′
Составы команд
39Матвей Сафонов
18′
31Игорь Лещук
2Егор Сорокин
4Владимир Рыков
66′
4Александр Мартынович
15Роман Нойштедтер
6Кристиан Рамирес
24Роман Евгеньев
14Кристоффер Олссон
45′
44Тони Шуньич
99Мануэл Фернандеш
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
33Маркус Берг
2Григорий Морозов
47′52′
7Реми Кабелла
20′
23Антон Соснин
83′
66Денис Адамов
20Вячеслав Грулев
72′
8Юрий Газинский
69′
88Оскар Хильемарк
67Максим Кутовой
77Шарль Каборе
90′
47Даниил Уткин
30′76′
27Николай Комличенко
62Алекс Мацукатов
85Игорь Школик
72′
53Александр Черников
46′
9Клинтон Нжи
63Никита Сергеев
69′
89Максим Данилин
46′
93Магомед-Шапи Сулейманов
8Кирилл Панченко
Статистика
2Желтые карточки3
1Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)13
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
8Фолы10
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАрам Петросян(Россия, Бронницы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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