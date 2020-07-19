«Динамо» дерзко выпустило дубль и почти пробилось в еврокубки. «Краснодар» доигрывал матч вдевятером

Если вы увидели состав «Динамо» на выезде в Краснодар, то наверняка удивились. Кирилл Новиков, который до основы был коучем дублеров, абсолютно внезапно поставил молодежь на матч против одного из лидеров. Лещук, Школик и Данилин — стопроцентные дублеры, Грулев и Евгеньев время от времени появлялись в старте.

«Для нас важны все матчи, — объяснил Новиков перед игрой. — Мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с Оренбургом в среду — она тоже важна».

У «Краснодара» тоже есть проблемы с составом: Вандерсон и Кайо пропускали матч из-за температуры, почти все фланговые защитники травмированы или дисквалифицированы, у Вильены — тоже повреждение.

Фанаты «Динамо» решением Новикова в соцсетях были мягко говоря недовольны. А заодно и болельщики «Локо» и ЦСКА — прямых конкурентов краснодарской команды. Все они ожидали, что динамовцы приехали «сливать» матч перед важной игрой с «Оренбургом», но на самом деле все случилось по-другому.

В паре центральных защитников рядом с Мартыновичем на этот раз оказался молодой Егор Сорокин. После одного из его обрезов Сафонову пришлось выйти за штрафную на подстраховку, но кипер не успел к мячу и снес в подкате Грулева. В результате — прямая красная карточка и замена Кабеллы на еще более молодого Дениса Адамова.

Позже именно Грулев Адамову и забил — здесь тоже помог Сорокин. Сначала защитник отдал пас сопернику, а потом при попытке заблокировать удар динамовского форварда отправил мяч по дуге прямо в ворота. Адамов, которого в «Краснодаре» считают даже более крутым кипером, чем Сафонова, ничем помочь не смог.

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Без Кабеллы «Краснодар» потерял остроту впереди, а сзади все равно оставлял большие разрывы между линиями. «Динамо» здорово атаковало, но вот в завершающей стадии получалось хуже. Панченко, Хильемарк и Нжи, которые все-таки появились на поле после перерыва, картину не сильно поменяли. Плюс феерил Адамов, который совершал один эффектный сейв за другим.

Но додавить соперника «Динамо» все-таки смогло. Краснодарцы остались вдевятером после грубого подката Соснина: Рамирес продолжить игру не смог, а тренерский штаб уже израсходовал все пять замен. «Краснодар» остался без флангов обороны, но пропустил по центру — лонгшот положил Жоаозиньо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13183071" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За тур до конца «Динамо» решило очень важную задачу и теперь с 6-го места никуда не сдвинется: ни выше, ни ниже. Теперь все бело-голубые будут болеть за сине-бело-голубых в финале Кубка — и в следующем сезоне поедут в Европу, несмотря на коронавирусные волны.