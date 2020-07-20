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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Оренбурге» сообщили об уходе тренера Ильшата Айткулова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что по окончании сезона в команде сменится главный тренер.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время пост занимает Константин Парамонов, однако функции рулевого выполняет Ильшат Айткулов, ранее исполнявший обязанности наставника.

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«Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон? В этом плане работа идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов. Да, Айткулов точно не остается. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу. Что касается предполагаемых вариантов замены, давайте сначала проведём последний матч и завершим сезон», — цитирует Андреева «Рейтинг букмекеров».

За тур до конца «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже потерял математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

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