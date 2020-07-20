В «Оренбурге» сообщили об уходе тренера Ильшата Айткулова
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что по окончании сезона в команде сменится главный тренер.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что по окончании сезона в команде сменится главный тренер.
В настоящее время пост занимает Константин Парамонов, однако функции рулевого выполняет Ильшат Айткулов, ранее исполнявший обязанности наставника.
«Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон? В этом плане работа идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов. Да, Айткулов точно не остается. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу. Что касается предполагаемых вариантов замены, давайте сначала проведём последний матч и завершим сезон», — цитирует Андреева «Рейтинг букмекеров».
За тур до конца «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской