В «Оренбурге» сообщили об уходе тренера Ильшата Айткулова

«Есть ли понимание по главному тренеру на следующий сезон? В этом плане работа идёт. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся со списком кандидатов. Да, Айткулов точно не остается. Плюс у него нет тренерской лицензии Pro. У нас была договорённость, что он отработает этот отрезок сезона. Потом мы будем решать. Благодарны ему за проделанную работу. Что касается предполагаемых вариантов замены, давайте сначала проведём последний матч и завершим сезон», — цитирует Андреева «Рейтинг букмекеров».



За тур до конца «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже потерял математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.