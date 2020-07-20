Тренер «Урала-2» Матвеев будет готовить основную команду к матчу РПЛ с «Локомотивом»

«Готовить команду к матчу заключительного тура Российской премьер-лиги против “Локомотива” будет главный тренер “Урала-2” Юрий Матвеев», — говорится в сообщении. Матвееву 53 года, в качестве игрока он выступал за «Уралмаш», «Зенит», «Торпедо», ЦСКА. Всю тренерскую карьеру он провел в системе «Урала».

Парфенов поблагодарил команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет. «Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений, мы всегда чувствовали поддержку трибун, — сказал Парфенов. — Я покидаю “Урал”, но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждут впереди много новых побед».