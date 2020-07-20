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15:01 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Урала-2» Матвеев будет готовить основную команду к матчу РПЛ с «Локомотивом»

ТАСС, 20 июля. Юрий Матвеев, возглавляющий екатеринбургский «Урал-2», будет готовить основную команду к матчу заключительного тура сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

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В воскресенье после поражения от «Химок» (1:3) в полуфинале Олимп — Кубка России пост главного тренера «Урала» покинул Дмитрий Парфенов. Как сообщает пресс-служба, вместе с Парфеновым команду покинут его помощники — Юрий Ковтун и Андрей Данилов.

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«Готовить команду к матчу заключительного тура Российской премьер-лиги против “Локомотива” будет главный тренер “Урала-2” Юрий Матвеев», — говорится в сообщении. Матвееву 53 года, в качестве игрока он выступал за «Уралмаш», «Зенит», «Торпедо», ЦСКА. Всю тренерскую карьеру он провел в системе «Урала».

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Парфенов поблагодарил команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет. «Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений, мы всегда чувствовали поддержку трибун, — сказал Парфенов. — Я покидаю “Урал”, но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждут впереди много новых побед».

Матч «Урал» — «Локомотив» пройдет 22 июля. Перед заключительным туром «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице с 35 очками в активе.

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