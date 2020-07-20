Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится

16 июля стало известно, что в «Сочи» была выявлена вспышка коронавируса. Девять человек в сочинском клубе оказались заражены COVID-19. В связи с этим был отменён матч 29-го тура чемпионата России, в котором команда должна была сыграть с «Тамбовом». Тем не менее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что футболисты переносят инфекцию бессимптомно и клуб настраивается на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится.



Матч «Крылья Советов» — «Сочи» должен был пройти в Самаре 22 июля.