Мостовой оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне

«Спартак» окончательно провалил сезон. 9-е место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру только, когда уже было поздно. Обсудим полуфиналы Кубка сегодня вечером на «Матч ТВ», — написал в Instagram Мостовой.