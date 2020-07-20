Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19.07
Севилья
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
19.07
Рома
Интер
22
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрий Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил футболистов и болельщиков московской команды с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю игроков и болельщиков “Локомотива” с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них — главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного еврокубка!» — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, московский «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда получила право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В 30-м туре чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграет с «Уралом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Ученики против учителей. Определились финалисты Кубка России
Мостовой оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне
Американский боец назвал Яна «бумажным чемпионом»
Описан приезд Мохаммеда Али в СССР
Медведев после победы над «Спартаком»: Смотри на табло, дурашка
В «Оренбурге» сообщили об уходе главного тренера
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь