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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» поддержал главу РФС Дюкова, к отставке которого призывали фанаты клуба

Московский «Спартак» на своём официальном сайте выступил с обращением к своим болельщикам.

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Источник: РИА "Новости"

«Дорогие наши болельщики! Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжёлый и неудачный для всех нас сезон. Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге! Спасибо большое! Мы это ценим!

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против “Спартака” зачастую невозможно объяснить логически. Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок. Вместе за “Спартак”!» — говорится в заявлении.

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