Daily Mail: «Зенит» готов заплатить 9 миллионов фунтов за Ловрена
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен входит в сферу интересов «Зенита», сообщают британские СМИ.
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен входит в сферу интересов «Зенита», сообщают британские СМИ.
По данным британского издания,
Издание отмечает, что российский клуб готов заплатить за игрока 9 миллионов фунтов. В то же время «Ливерпуль» хочет получить 15 миллионов.
Контракт 31-летнего защитника с чемпионами Англии истекает через год. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «красных», забил один мяч и сделал одну голевую передачу.