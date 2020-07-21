Daily Mail: «Зенит» готов заплатить 9 миллионов фунтов за Ловрена

Источник: Спорт-Экспресс

По данным британского издания, сине-бело-голубые видят в игроке замену для капитана Бранислава Ивановича. Хорват готов сменить клуб, чтобы получить больше игрового времени.

Издание отмечает, что российский клуб готов заплатить за игрока 9 миллионов фунтов. В то же время «Ливерпуль» хочет получить 15 миллионов.

Контракт 31-летнего защитника с чемпионами Англии истекает через год. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «красных», забил один мяч и сделал одну голевую передачу.