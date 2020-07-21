Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:15
Астон Вилла
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
20.07
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
20.07
Ювентус
Лацио
21
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
14:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Daily Mail: «Зенит» готов заплатить 9 миллионов фунтов за Ловрена

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен входит в сферу интересов «Зенита», сообщают британские СМИ.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

По данным британского издания, сине-бело-голубые видят в игроке замену для капитана Бранислава Ивановича. Хорват готов сменить клуб, чтобы получить больше игрового времени.

Издание отмечает, что российский клуб готов заплатить за игрока 9 миллионов фунтов. В то же время «Ливерпуль» хочет получить 15 миллионов.

Контракт 31-летнего защитника с чемпионами Англии истекает через год. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «красных», забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сделают ли для Ефремова поблажки в колонии... Кокорин рассказал, как к нему относились в лагере
Легкую атлетику в России официально похоронили. Ласицкене может уйти из сборной
Главные расклады перед последним туром РПЛ
«Реал Мадрид» предложит Зидану бессрочный контракт
Кокорину сделали предложения еще два клуба
Нурмагомедов не выступит 19 сентября на турнире UFC
Быстров назвал позором игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
Пеп отыграется на аутсайдере: прогноз на матч «Уотфорд» — «Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь