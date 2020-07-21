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14:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорину сделали предложения еще два клуба

По данным «СЭ», 29-летний нападающий «Сочи» Александр Кокорин получил предложения от двух клубов РПЛ — «Динамо» и «Рубина».

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее мы сообщали о вариантах с «Зенитом», контракт с которым у форварда действует до конца июля, и с «Сочи», где Кокорин находится сейчас в аренде.

Решение Александр примет не раньше следующей недели, когда должна проясниться позиция питерского клуба, а также состояться встреча Кокорина с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом.

При этом, по имеющейся информации, у Александра нет ни одного достойного предложения из-за рубежа, так что он наверняка останется в РПЛ.

В текущем сезоне нападающий провел в премьер-лиге 10 матчей и забил 7 голов. (Константин Алексеев).

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