Среди футболистов «Уфы» не выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Встреча пройдет в среду в Уфе, начало в 19:00 мск. Перед матчем 29‑го тура против московского «Динамо» (0:1) Мурзагулов сообщил РИА Новости о двух заболевших футболистах в составе команды.

«В тяжелой форме болезнь у них не протекала. Мы всячески смотрим за ними. Новых случаев пока не выявлено, поэтому команда к предстоящей игре готова. Надеемся, что к началу нового сезона ситуация во всех клубах нормализуется», ‑ заявил Мурзагулов по телефону.