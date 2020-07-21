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14:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Среди футболистов «Уфы» не выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом среди футболистов «Уфы» не выявлены перед матчем 30-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», заявил РИА Новости председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет в среду в Уфе, начало в 19:00 мск. Перед матчем 29‑го тура против московского «Динамо» (0:1) Мурзагулов сообщил РИА Новости о двух заболевших футболистах в составе команды.

«В тяжелой форме болезнь у них не протекала. Мы всячески смотрим за ними. Новых случаев пока не выявлено, поэтому команда к предстоящей игре готова. Надеемся, что к началу нового сезона ситуация во всех клубах нормализуется», ‑ заявил Мурзагулов по телефону.

«Конечно, если случаи заражения подтвердились, то дальше клуб действует со всей строгостью установленных норм. Чемпионат для таких игроков закончен», ‑ добавил собеседник агентства.

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