«Уфа» из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех футболистов

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что полузащитники «Уфы» Остон Урунов и Даниил Фомин могут продолжить карьеру в московских «Спартаке» и «Динамо» соответственно. Контракты игроков с уфимским клубом рассчитаны до конца сезонов-2023/24 и 2021/22 соответственно.

«Пока никакой конкретики нет, пока никому ни на какие предложения мы не ответили, да и сформулированных предложений, чтобы их рассматривать, нет, — сказал Мурзагулов. — Безусловно, в этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли. Просить дополнительных средств у спонсоров мы не имеем права, поскольку у нас с ними есть жесткие договоренности. Соответственно, надо продавать».

«Человека три отпустим точно. Безусловно, среди них будут и игроки, которые на слуху. Конкретных клубов не называю, потому что, повторюсь, пока никаких договоренностей мы не достигли», — добавил председатель попечительского совета «Уфы».

Собеседник агентства также отметил, что клуб не будет отходить от селекционной политики, согласно которой в команду приходят свободные агенты и игроки с низкой трансферной стоимостью. «Команда без игроков не останется, и задачи у нее будут те же — за небольшие деньги биться за результаты, близкие к шестому-седьмому месту. Мы всегда берем или свободных агентов, или игроков, которые стоят недорого. Нам нет никакого смысла пересматривать нашу концепцию», — резюмировал Мурзагулов.