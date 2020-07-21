«Уфа» из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех футболистов
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Уфа» в 2020 году
МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Уфа» в 2020 году
Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что полузащитники «Уфы» Остон Урунов и Даниил Фомин могут продолжить карьеру в московских «Спартаке» и «Динамо» соответственно. Контракты игроков с уфимским клубом рассчитаны до конца сезонов-2023/24 и 2021/22 соответственно.
«Пока никакой конкретики нет, пока никому ни на какие предложения мы не ответили, да и сформулированных предложений, чтобы их рассматривать, нет, — сказал Мурзагулов. — Безусловно, в этом году
«Человека три отпустим точно. Безусловно, среди них будут и игроки, которые на слуху. Конкретных клубов не называю, потому что, повторюсь, пока никаких договоренностей мы не достигли», — добавил председатель попечительского совета «Уфы».
Собеседник агентства также отметил, что клуб не будет отходить от селекционной политики, согласно которой в команду приходят свободные агенты и игроки с низкой трансферной стоимостью. «Команда без игроков не останется, и задачи у нее будут те же — за небольшие деньги биться за результаты, близкие к
«Уфа» после 29 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской