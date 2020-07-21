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16:07 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех футболистов

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Уфа» в 2020 году из-за выхода за рамки бюджета продаст до четырех игроков. Об этом ТАСС сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что полузащитники «Уфы» Остон Урунов и Даниил Фомин могут продолжить карьеру в московских «Спартаке» и «Динамо» соответственно. Контракты игроков с уфимским клубом рассчитаны до конца сезонов-2023/24 и 2021/22 соответственно.

«Пока никакой конкретики нет, пока никому ни на какие предложения мы не ответили, да и сформулированных предложений, чтобы их рассматривать, нет, — сказал Мурзагулов. — Безусловно, в этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли. Просить дополнительных средств у спонсоров мы не имеем права, поскольку у нас с ними есть жесткие договоренности. Соответственно, надо продавать».

«Человека три отпустим точно. Безусловно, среди них будут и игроки, которые на слуху. Конкретных клубов не называю, потому что, повторюсь, пока никаких договоренностей мы не достигли», — добавил председатель попечительского совета «Уфы».

Собеседник агентства также отметил, что клуб не будет отходить от селекционной политики, согласно которой в команду приходят свободные агенты и игроки с низкой трансферной стоимостью. «Команда без игроков не останется, и задачи у нее будут те же — за небольшие деньги биться за результаты, близкие к шестому-седьмому месту. Мы всегда берем или свободных агентов, или игроков, которые стоят недорого. Нам нет никакого смысла пересматривать нашу концепцию», — резюмировал Мурзагулов.

«Уфа» после 29 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков. За тур до завершения чемпионата клуб потерял шансы на шестую строчку, которая в случае победы петербургского «Зенита» в финале Олимп — Кубка России позволит занявшей ее команде сыграть в квалификации Лиги Европы. В 30-м туре уфимцы дома сыграют с тульским «Арсеналом», который с 37 очками занимает седьмую строчку. Игра состоится 22 июля, начало — 19:00 мск.

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