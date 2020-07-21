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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа»: Фомину необходимо развиваться в плане профессиональной карьеры

Футболисту «Уфы» Даниилу Фомину необходимо развиваться в плане профессиональной карьеры, и если поступит перспективное предложение, то клуб его рассмотрит, заявил РИА Новости председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В апреле бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что Фоминым интересуются клубы из Италии, а также многие российские команды. В текущем сезоне Фомин в составе уфимского клуба провел 27 матчей в чемпионате России, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

«Могу сказать, что Даниил мог уйти из “Уфы” еще зимой. К нему был интерес и в России, и за границей. Он подумал, что ему еще рановато. Важно, чтобы предложение было перспективным для него в плане развития профессиональной карьеры, тогда это решение может быть принято. Подчеркиваю, что с уходом Шамиля Газизова в “Спартак” наш подход не изменился: если человек дорос и хорошо вел себя в плане профессионализма на поле и за его пределами, то, конечно, мы всячески поможем ему. Даниил, несмотря на свой юный возраст, является таким профессионалом. Конечно, ему надо расти дальше», ‑ сказал Мурзагулов по телефону.

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