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19:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» объявил о переходе Деспотовича

Как и сообщал «СЭ», 28-летний нападающий Джордже Деспотович подписал контракт с «Рубином». Он будет выступать под девятым номером.

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Экс-игрок «Оренбурга» являлся свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов.

Нападающий выступал за клубы «Сопот», «Спартак Суботица», «Црвена Звезда» (все — Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астана», «Тобол» (все — Казахстан). С 2018 по 2020 год выступал за «Оренбург». Он забил 12 голов в 43 матчах РПЛ.

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