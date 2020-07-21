«Рубин» объявил о переходе Деспотовича

Экс-игрок «Оренбурга» являлся свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов.

Нападающий выступал за клубы «Сопот», «Спартак Суботица», «Црвена Звезда» (все — Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астана», «Тобол» (все — Казахстан). С 2018 по 2020 год выступал за «Оренбург». Он забил 12 голов в 43 матчах РПЛ.