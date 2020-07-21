ФК «Тамбов» сохранил прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон

Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была пройти 16 июля, однако в этот день «Сочи» сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине клуб не смог выйти на игру с «Тамбовом», а также не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с самарскими «Крыльями Советов».

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«Тамбов», занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 29 туров набрал 31 очко и стал недосягаем для идущих на 15-й строчке «Крыльев Советов», в активе которых 28 очков. При равенстве очков по итогам последнего тура «Тамбов» будет опережать самарскую команду благодаря лучшей статистике личных встреч.

Волгоградский «Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть РПЛ. Подмосковные «Химки» заняли второе место в ФНЛ и также завоевали путевку в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.