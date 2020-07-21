ФК «Тамбов» сохранил прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон
ТАСС, 21 июля.
ТАСС, 21 июля.
Встреча должна была пройти 16 июля, однако в этот день «Сочи» сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине клуб не смог выйти на игру с «Тамбовом», а также не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с самарскими «Крыльями Советов».
«Тамбов», занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 29 туров набрал 31 очко и стал недосягаем для идущих на 15-й строчке «Крыльев Советов», в активе которых 28 очков. При равенстве очков по итогам последнего тура «Тамбов» будет опережать самарскую команду благодаря лучшей статистике личных встреч.
Волгоградский «Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной
Окончательное решение по вопросу участия подмосковной команды в РПЛ будет принято в среду. В случае, если «Химки» откажутся от выхода в