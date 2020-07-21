Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
22:15
Астон Вилла
Арсенал
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
20.07
Ювентус
Лацио
21
Футбол. Премьер-лига
22.07
Ростов
Зенит
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
43«Спартак» дважды вел в счете, но проиграл «Тамбову»
20:38 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тамбов» сохранил прописку в Российской премьер-лиге на следующий сезон

ТАСС, 21 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Сочи» техническое поражение в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовов» за невозможность принять участие в игре. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была пройти 16 июля, однако в этот день «Сочи» сообщил о выявлении девяти случаев заражения коронавирусом среди представителей команды. По этой причине клуб не смог выйти на игру с «Тамбовом», а также не сможет сыграть 22 июля в заключительном туре с самарскими «Крыльями Советов».

Читайте также
Талалаев — о шансах остаться в РПЛ и будущем «Крыльев»Большое интервью тренера

«Тамбов», занимающий 14-е место в турнирной таблице РПЛ, по итогам 29 туров набрал 31 очко и стал недосягаем для идущих на 15-й строчке «Крыльев Советов», в активе которых 28 очков. При равенстве очков по итогам последнего тура «Тамбов» будет опережать самарскую команду благодаря лучшей статистике личных встреч.

Волгоградский «Ротор» по итогам сезона-2019/20 занял первое место в досрочно завершенной из-за пандемии коронавируса Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и завоевал право в новом сезоне сыграть РПЛ. Подмосковные «Химки» заняли второе место в ФНЛ и также завоевали путевку в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

Окончательное решение по вопросу участия подмосковной команды в РПЛ будет принято в среду. В случае, если «Химки» откажутся от выхода в премьер-лигу, то «Крылья Советов» сохранят прописку в элитном дивизионе чемпионата России. Ранее в ФНЛ вылетел «Оренбург», который по итогам текущего сезона займет последнее место в РПЛ.

Читайте также
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Главные расклады перед последним туром РПЛ
Сразу семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на COVID
Кокорин хочет получать миллионы евро по новому контракту
«Рубин» объявил о переходе Джордже Деспотовича
Панарин номинирован на приз самому ценному игроку чемпионата НХЛ
Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой в США в сентябре
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь