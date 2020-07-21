ФК «Спартак» обратился к Кашшаи с просьбой отреагировать на критику судейства

Источник: AFP 2020

«Полгода назад вы вступили в должность главы департамента судейства Российского футбольного союза, на тот момент у клубов премьер-лиги скопилось большое количество вопросов по судейским решениям и использованию технологии видеоассистента рефери (VAR), — говорится в письме. — Мы надеялись, что с вашим приходом ситуация изменится, но в весенней части сезона “Спартак” регулярно становится объектом спорных ситуаций, количество которых уже приближается к двум десяткам».

Спартак (Москва) Все о команде

В письме отмечается, что в восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака» — были отменены четыре гола и один пенальти в пользу московского клуба, засчитан гол в ворота красно-белых и назначен пенальти, еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом», где VAR отсутствовал.

«Регламент использования VAR — это “серая зона”, и его применение главными арбитрами матча неочевидно, просим Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не прибегают к видеоповторам в случаях ошибочных решений главного судьи матча. К сожалению, детального анализа спорных моментов в матче с “Зенитом” и предыдущих играх представлено не было», — говорится в письме.

«Спартак» в письме назвал Кашшаи одним из авторитетнейших арбитров Международной федерации футбола (ФИФА) и отметил, что хотел бы услышать от него всесторонние и подробные комментарии, основанные не на газетных фотографиях и не на частном мнении неназванных европейских судей. «Просим вас ответить нам на поставленные в письме вопросы и отреагировать на критику качества судейства в российском футболе, в частности матчей нашего клуба, которая становится центральной темой в спортивных и общественно-политических СМИ», — говорится в письме.

Спорные моменты в матче с «Зенитом»

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»

19 июля «Спартак» в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» в матче ½ финала Олимп — Кубка России со счетом 1:2. В этой встрече было принято несколько решений, которые вызвали вопросы у фанатов красно-белых, однако 20 июля Кашшаи заявил, что в них арбитры приняли правильные решения, а оценка судье Сергею Иванову будет снижена за то, что он назначил пенальти в ворота гостей только после вмешательства VAR. 21 июля московский клуб выступил с обращением к болельщикам, в котором отметил, что руководству РФС во главе с Александром Дюковым нужно дать время, чтобы улучшить судейство.